İngiltere’de küçük çocuğun cinayetinde yeni detaylar! Tanıkların ifadeleri şoke etti

Soruşturmada, polis sorgusunun kayıtları da ortaya çıktı. Hughes'un da, Arthur'a şiddet uygularken sevgilisi Emma'ya ettiği belli oldu.

Yapılan sorguda, oğluna vurduğunu itiraf eden Hughes'un ifadeleri şoke etti. Oğluna daha önce sert tokatlar attığını itiraf eden Hughes, gösterdiği şiddetten utanç duyduğunu söyledi. Oğluna 'disiplin vermek' için şiddet uyguladığını söyleyen Hughes, eylemlerinin fazla ileri gitmiş olabileceğini belirtti.

ANNESİ DE KATİL ÇIKTI

Oğlunu öldürmek gibi bir niyeti olmadığını vurgulayan cani adam, cinayet suçlamalarını ise reddetti.