İngiltere’de küçük çocuğun cinayetinde yeni detaylar! Tanıkların ifadeleri şoke etti

Korkunç olay, İngiltere'nin Solihull kentinde meydana geldi. Babasıyla yaşayan 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un aylar boyunca maruz kaldığı sistematik işkence, ölümle sonuçlandı.
Dünya basınında yankı uyandıran olayda, 29 yaşındaki Thomas Hughes ve Hughes'un kız arkadaşı, 32 yaşındaki Emma Tustin'le yaşayan 6 yaşındaki Arthur, korkunç bir cinayete kurban gitti. Thomas'la sevgili olduktan sonra onunla ve oğluyla aynı evde yaşamaya başlayan Emma, bir süre sonra küçük çocuğa şiddet uygulamaya başladı.
AYLAR BOYU SÜREN İŞKENCELER
Aylar boyu her gün, küçük çocuğa 6 kaşık tuz yedirdiği anlaşılan Emma, çocuğa su vermeyerek böbreklerinin de iflas etmesine neden oldu.
Emma'nın eve taşınmasından kısa bir süre sonra komşular, küçük çocuktaki değişimleri fark etti. Giderek zayıflamaya başlayan küçük çocuktaki değişimi ilk olarak yıllardır Arthur'un saçlarını kesen berber farketti.
Emma'nın hayatlarına girdikten sonra küçük çocuktaki değişimleri fark eden Milhench, Arthur'un ölümünden iki gün önce gördükleri karşısında şoke oldu. Arthur'un saçlarını kesmek için eve giden Milhench, çocuğun adeta iskelete döndüğünü gördü.
TUZLA ZEHİRLENDİ, BÖBREKLERİ İFLAS ETTİ
Zayıf ve bitkin gözüken 6 yaşındaki çocuğun yürürken sendelediğini söyleyen Milhench, Arthur'un cezalandırılışına da tanık oldu. Emma'nın 'koridorda bekleme' cezası verdiği çocuğun saatler boyu ayakta durarak kapıya baktığın söyleyen görgü tanığı, evden çıktıktan sonra polise haber vermediği için pişmanlık duyduğunu söyledi.
Bu olaydan 2 gün sonra, Arthur, Emma tarafından vahşice katledildi. Evde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Emma, zayıflıktan ayakta durmakta zorlanan çocuğu önce kuvvetli bir şekilde hırpaladı. Daha sonra çocuğa vurmaya başlayan kadın, çocuğu duvara vurarak bayılttı.
Olayın ardından yere yığılan çocuğu odadan odaya sürükleyen kadın, ambulansı çağırmadan önce 12 dakika bekledi.
Ambulansın gelmesini beklerken ölmekte olan çocuğun fotoğraflarını çeken kadın, soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. Hastaneye götürülen çocuk, beyin travması nedeniyle hayatını kaybetti.
"BABAM BENİ ÖLDÜRECEK"
Mahkemede 'canavarca histen cinayet'le yargılanan ikilinin davasında, yeni detaylar da ortaya çıktı. Devam eden mahkemede konuşan tanıklar, küçük Arthur'un çektiği acılara ilişkin yeni ifadeler kullandı.
Hughes'un komşuları, küçük çocuk hayatını kaybetmeden hemen önce evden korkunç çığlıklar duyduklarını belirtti. Küçük çocuğun "Babam beni öldürecek" diye bağırdığını belirten komşular, Hughes'un daha sonra olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu söylediğini vurguladı.
Soruşturmada, polis sorgusunun kayıtları da ortaya çıktı. Hughes'un da, Arthur'a şiddet uygularken sevgilisi Emma'ya ettiği belli oldu.
Yapılan sorguda, oğluna vurduğunu itiraf eden Hughes'un ifadeleri şoke etti. Oğluna daha önce sert tokatlar attığını itiraf eden Hughes, gösterdiği şiddetten utanç duyduğunu söyledi. Oğluna 'disiplin vermek' için şiddet uyguladığını söyleyen Hughes, eylemlerinin fazla ileri gitmiş olabileceğini belirtti.
ANNESİ DE KATİL ÇIKTI
Oğlunu öldürmek gibi bir niyeti olmadığını vurgulayan cani adam, cinayet suçlamalarını ise reddetti.
Hayatını kaybeden Arthur'un annesine ilişkin de detaylar yayınlandı. Buna göre 2019 yılına kadar annesi Olivia Labinjo-Halcrow ile yaşayan Arthur'un, babasına verilmeden önce mutlu bir çocukluk geçirdiği belirlendi.
26 yaşındaki anne Olivia Labinjo-Halcrow'un, erkek arkadaşını öldürüp hapse girmesinin ardından babasına verilen Arthur'un trajik ölümündeki detaylar, bir kez daha tüyler ürpertti.İngiltere’de dehşet veren olay! Küçük çocuğu böyle öldürdüler