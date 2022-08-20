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Giriş Tarihi: 20.8.2022 12:52 Son Güncelleme: 20.8.2022 13:01

İngiltere’de sağlık sistemi rezaleti! Yaşlı kadın adeta ölüme terk edildi!

DHA
İngiltere’de sağlık sistemi rezaleti! Yaşlı kadın adeta ölüme terk edildi!

Sık sık personel açığı, yetersiz ve kalitesiz hizmet kapasitesiyle eleştiri oklarının hedefine oturan İngiliz sağlık sistemi, yine bir skandalla sarsıldı. Hastanelerdeki yoğunlukla baş edemeyen Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan ve oldukça tepki çeken ‘Evde Kal’ kampanyalarının ardından bu kez de ambulans skandalı patlak verdi. Acil hastaları hastaneye ulaştıramayan ambulans hizmetleri tartışmaları alevlendirdi.

İngiltere'de sağlık sistemi her geçen gün kötüleşiyor. Çökme noktasına gelen sağlık sistemi yıllardır eleştiri konusuydu. Koronavirüs pandemisi süresince de başarısız bir grafik izleyen sağlık sisteminde bu kez ambulans rezalaeti patlak verdi.

90 YAŞINDAKİ KADIN 40 SAAT BEKLETİLDİ

Ülke basınında yer alan haberlere göre Cornwall bölgesinde, 90 yaşındaki bir kadın düşmesi sonucu çağırdığı ambulansı 40 saat bekledi.

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan Stephen Syms, geçtiğimiz pazar günü 90 yaşındaki annesinin düşmesi sonucu ambulansı aradığını ancak ambulansın salı günü geldiğini söyledi.

"SİSTEM TAMAMEN ÇÖKMÜŞ"

Yaklaşık 40 saat ambulans beklemek zorunda kaldıklarını belirten Syms, "90 yaşında annemle sıkıntı içinde oturup, durumunun ne olduğunu bilmeden beklediğimiz için çok üzüldük. Sistem tamamen bozulmuş, gözden geçirilmesi gerek" dedi. Syms annesinin daha sonra ambulansla Royal Cornwall Hastanesi'ne götürüldüğünü, burada bir süre bekletildikten sonra annesine kalça kırığı teşhisi konulduğunu ve ameliyat olması gerektiğini ifade etti.

BBC Radio Cornwall'a konuşan Syms, 999 numaralı acil sağlık hizmetleri aramasının yanıtlanmasının bile dokuz dakika sürdüğünü söyledi. Syms "Eğer bu bir kalp durması vakası olsaydı dokuz dakika çok uzun, bu birinin hayatının sonu" ifadelerini kullandı.

İLK VAKA DEĞİL

Aynı bölgede yaşayan başka bir kadın ise 87 yaşındaki babasının geçtiğimiz pazartesi günü düşmesi sonucu çağırdıkları ambulansı 15 saat beklemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Yaşlı adamın ambulansı beklediği derme çatma yer, tartışmalara neden oldu

"ÜZGÜNÜZ" DEDİLER

Olayın patlak vermesinin ardından açıklama yapan Güney Batı Ambulans Servisi NHS Foundation Trust, her iki olay için 'üzgün' olduklarını söylemekle yetindi.

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İngiltere’de sağlık sistemi rezaleti! Yaşlı kadın adeta ölüme terk edildi!
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