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Giriş Tarihi: 8.1.2022 12:16 Son Güncelleme: 8.1.2022 12:32

İngiltere’de skandal ihmal! Genç model bir gün sonra öldü!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’de skandal ihmal! Genç model bir gün sonra öldü!

İngiltere’de doktorların imza attığı bir skandal, ülke basınında büyük yankı uyandırdı. 27 yaşındaki, modellikle uğraşan Porsche McGregor-Sims isimli kadın, aylardır yaşadığı semptomlara rağmen doktorlar tarafından aylarca ihmal edildi. Nihayet kanser olduğu teşhis edilen genç model, tam bir gün sonra ise hayatını kaybetti.

İngiliz basını, ülkede yaşanan ihmaller zinciriyle çalkalanıyor. Ülke basınına yansıyan haberlere göre Portsmouth kentinde yaşayan 27 yaşındaki model Porsche McGregor-Sims, Aralık 2019 tarihinde ağrı ve kanama şikayetiyle doktora gitti.

Uzman hekim tarafından muayene edilen genç model, durumunun "dönemsel" olduğu söylenerek geri gönderildi.

Ancak haftalar boyunca ağrıları bir türlü geçmeyen Porsche, bu kez başka bir doktora başvurdu. Portsmouth'da bulunan Queen Alexandra Hastanesi'nde görev yapan doktor Peter Schlesinger'a muayene olan genç modele, bu kez ise hormonal bozukluk teşhisi konuldu.

Jinokolog tarafından hiçbir şekilde fiziki muayene olmayan, ultrason kullanılmadan konan teşhisin ardından Porsche, bir kez daha ağrılar içinde eve gönderildi.

Aradan geçen haftalarla birlikte durumu iyice kötüleşen Porsche'nin aile hekimi, Mart ayıyla birlikte nefes darlığı çekmeye başlayan kadınla telefon üzerinden görüşme yaptı. İki görüşme sonunda antibiyotik tedavisi başlatan doktor, Porsche'nin iyileşmemesi üzerine koronavirüsten şüphelendi.

13 Nisan'da, giderek kötüleştiği için ilk kez yüz yüze muayeneye kabul edilen genç kadının, rahim ağzı kanseri olduğu ortaya çıktı. Kanserin oldukça ileri seviye olduğu anlaşılmasının ardından yatışı yapılan genç model, bundan tam bir gün sonra ise hayatını kaybetti.

Ani ölümüyle birlikte şoke olan, genç kadının nişanlısı ve ailesi, doktorlara ihmal nedeniyle dava açtı.

Devam eden davada geçtiğimiz gün görülen duruşmada ise doktorlar, acılı aileden "kanseri fark edemediğimiz için çok üzgünüz" diyerek özür diledi.

İhmaller zinciri nedeniyle erken yaşta hayatını kaybeden genç modelin ölümü, İngiltere'deki sağlık sistemine yönelik eleştirileri de bir kez daha gündeme getirdi.

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İngiltere’de skandal ihmal! Genç model bir gün sonra öldü!
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