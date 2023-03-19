Irak’ta düşen helikopterden PKK’lılar çıkmıştı! IKBY açıkladı: KYB’li grup satın almış





"KYB ÜYESİ BİR GRUP SATIN ALDI"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, helikopter kazasıyla ilgili "bazı gizemli olayların" bulunduğunu belirtmiş, IKBY emniyet ve istihbarat birimleri verilerine göre helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi bir grup tarafından satın alındığını aktarmıştı. SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye helikopterin nasıl ulaştığı ve o bölgede ne işleri olduğuna dair bilgilerinin olmadığını kaydeden Barzani, söz konusu soru işaretlerini cevaplamak için daha detaylı incelemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti.