İslam düşmanı Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı!

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde, 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında İstanbul 2 Nolu Barosu suç duyurusunda bulunmuştu.

İSLAM DÜŞMANINA YAKALAMA KARARI!

İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından yapılan suç duyurusu sonrasında Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı çıkardı. Rasmus Paludan hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu da isnat edildi.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, yakalama kararını sosyal medyadan paylaşarak "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e İsveç - Stokholm'de saldırıda bulunan kişi hakkında İstanbul 2 Nolu Barosu olarak yaptığımız suç duyurusu neticesinde yakalama kararı verilmiştir" şeklinde kararı duyurdu.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine başta Türkiye olmak üzere çok sayıda Müslüman ülke tepki göstermişti.

2022'DE DE PROVOKASYON YAPMIŞTI

2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdüren Rasmus Paludan'a tepki olarak gösteriler yapılmıştı. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı yapılan gösterilerde çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.