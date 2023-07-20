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Haberler Dünya Haberleri İslam düşmanı Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı!
Giriş Tarihi: 20.7.2023 09:51 Son Güncelleme: 20.7.2023 10:19

İslam düşmanı Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı!

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakan İslam düşmanı Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı çıkardığını duyurdu. Şamlı, “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e İsveç- Stockholm’de saldırıda bulunan kişi hakkında İstanbul 2 Nolu Barosu olarak yaptığımız suç duyurusu neticesinde yakalama kararı verilmiştir” dedi.

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İslam düşmanı Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı!

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde, 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında İstanbul 2 Nolu Barosu suç duyurusunda bulunmuştu.

İSLAM DÜŞMANINA YAKALAMA KARARI!

İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından yapılan suç duyurusu sonrasında Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı çıkardı. Rasmus Paludan hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu da isnat edildi.
İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, yakalama kararını sosyal medyadan paylaşarak "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e İsveç - Stokholm'de saldırıda bulunan kişi hakkında İstanbul 2 Nolu Barosu olarak yaptığımız suç duyurusu neticesinde yakalama kararı verilmiştir" şeklinde kararı duyurdu.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine başta Türkiye olmak üzere çok sayıda Müslüman ülke tepki göstermişti.

2022'DE DE PROVOKASYON YAPMIŞTI

2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdüren Rasmus Paludan'a tepki olarak gösteriler yapılmıştı. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı yapılan gösterilerde çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

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İslam düşmanı Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı!
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