Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin BM'ye tam üye olmalı
Giriş Tarihi: 16.4.2024 22:48

İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin BM'ye tam üye olmalı

Filistin devletinin tanınması için çıktığı Avrupa turuna çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecektir" dedi

İHA
İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin BM’ye tam üye olmalı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için çıktığı Avrupa turunda Slovenya'ya geldi. Sanchez, ziyareti sırasında bağımsız bir Filistin devletinin bir an önce tanınması gerektiğini belirterek, "İspanya Filistin'in BM'ye tam üye olması için çaba gösterecektir" dedi.

Daha önce Sanchez'in, Filistin devletinin tanınması için Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya geleceği bir Avrupa Birliği (AB) turuna çıkacağı bildirilmişti.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, geçtiğimiz ayın sonunda ortak bir bildiri yayınlayarak, "olumlu bir katkı sağlaması ve koşulların uygun olması halinde" bir Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını belirtmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin BM'ye tam üye olmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA