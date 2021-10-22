İspanya’daki lav felaketinde örnekler toplanıyor

Yanardağın patlamaya başladığı günden bugüne tahliye edilenlerin sayısı ise 7 bin 500'e yükseldi. Bölgedeki binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Lav akışı adanın 2 bin 100 dönümünü kaplarken, 2 bin 185 bina da yıkıldı. Yetkililer, yanardağın faaliyetinin önümüzdeki 3 ay boyunca daha devam etmesi ve kullanılamaz hale gelen ev sayısının artmasından endişe ediyor.