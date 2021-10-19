İsrail kadın, çocuk demeden saldırdı!  Kudüs’te Mevlid-i Nebi kutlamalarında sert müdahale: 17 yaralı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir çevresinde Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi kutlamalarına katılan Filistinlilerle plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ettiği belirtildi. Öğleden sonra başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden olaylarda 17 Filistinlinin yaralandığı, bu kişilerden 10'unun hastanelere kaldırıldığı, 7'sinin ise olay yerinde tedavi edildiği kaydedildi.