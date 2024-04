İsrail’den İran’a nükleer gözdağı

İsrail'in Gazze işgalinin başlatmasının ardından karışan Ortadoğu'da gerilim her geçen gün artıyor. 1 Nisan'da İsrail'in Şam'da bulunan İran büyükelçiliğini vurmasının ardından İran'ın atağı için geri sayım başlamıştı. İki ülke arasında her an yeni bir saldırının gerçekleşmesi beklenirken İngiliz basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiltere merkezli Elaph News, yetkililere dayandırdığı haberinde İran'ın İsrail'e doğrudan saldırması durumunda, İsrail'in İran'daki kritik hedefleri vurarak misilleme yapacağını iddia etti. Haber, adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırılırken İsrail'in son günlerde İran'ın nükleer tesislerini ve kritik altyapısını hedef alacak saldırılar için hava tatbikatları düzenlediği de iddia edildi.