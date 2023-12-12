İşte Batı’ya güvenmenin sonu

Londra merkezli yayın kuruluşu BBC, İngiltere tarafından eğitilen ve fonlanan Afgan özel kuvvetlerinin 200'e yakın üyesinin yakında sınır dışı edilip Taliban'ın yönettiği ülkeleri Afganistan'a geri gönderileceğini yazdı. Habere göre Afganistan'da İngiliz ve ABD kuvvetlerinin yanında savaşan Afgan komandolarının çoğunluğunun İngiltere'ye vize başvuruları reddedildi. Eski bir İngiliz generali durumu "ihanet" ve "rezalet" diye nitelendirdi. Afgan özel kuvvetleri mensubu "Ali" BBC'ye yüzüstü bırakılmış ve ihanete uğramış hissettiğini söyledi. 20 yıllık işgalin ardından ABD ve İngiltere, 2021 yılında Afganistan'dan çekilmişti.