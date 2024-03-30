Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İtalya’da korku dolu anlar! Kayak merkezindeki telesiyejde savruldular!
Giriş Tarihi: 30.3.2024 13:51 Son Güncelleme: 30.3.2024 13:58

İtalya’da korku dolu anlar! Kayak merkezindeki telesiyejde savruldular!

İtalya'da etkili olan şiddetli fırtınada bir kayak merkezindeki telesiyej savrulurken bazı yolcular mahsur kaldı.

İHA
İtalya’da korku dolu anlar! Kayak merkezindeki telesiyejde savruldular!

İtalya'nın Valle d'Aosta bölgesindeki Breuil-Cervinia Kayak Merkezini şiddetli fırtına vurdu. Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle telesiyejde korku dolu anlar yaşandı.

İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video

Kayak merkezindeki ziyaretçiler tarafından çekilen görüntülerde, telesiyejin şiddetli fırtınada savrulduğu, bazı yolcuların mahsur kaldığı görüldü.

28 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin kayak merkezinin işletmesinden yapılan açıklamada, mahsur kalan yolcuların kısa süre sonra kurtarıldığı, yaralanan olmadığı belirtildi. Telesiyejin fırtına nedeniyle kapatıldığı, mahsur kalanların üst istasyona giden son kayakçılar olduğu ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya’da korku dolu anlar! Kayak merkezindeki telesiyejde savruldular!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA