Video Dünya İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video

İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video

30.03.2024 | 12:38

İtalya'da etkili olan şiddetli fırtınada bir kayak merkezindeki telesiyej savrulurken bazı yolcular mahsur kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İtalya'nın Valle d'Aosta bölgesindeki Breuil-Cervinia Kayak Merkezini şiddetli fırtına vurdu. Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle telesiyejde korku dolu anlar yaşandı. Kayak merkezindeki ziyaretçiler tarafından çekilen görüntülerde, telesiyejin şiddetli fırtınada savrulduğu, bazı yolcuların mahsur kaldığı görüldü. 28 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin kayak merkezinin işletmesinden yapılan açıklamada, mahsur kalan yolcuların kısa süre sonra kurtarıldığı, yaralanan olmadığı belirtildi. Telesiyejin fırtına nedeniyle kapatıldığı, mahsur kalanların üst istasyona giden son kayakçılar olduğu ifade edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında! | Video 03:35
SON DAKİKA: Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında! | Video 30.03.2024 | 13:27
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video 00:29
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video 30.03.2024 | 12:38
Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı! | Video 02:37
Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı! | Video 29.03.2024 | 16:38
Lavrov: “Biz müzakereye hazırız, ancak Zelenskiy’in barış formülü temelinde değil” | Video 04:16
Lavrov: “Biz müzakereye hazırız, ancak Zelenskiy'in barış formülü temelinde değil” | Video 29.03.2024 | 12:27
Madagaskar’ı Gamane Kasırgası vurdu: 14 ölü | Video 00:21
Madagaskar’ı Gamane Kasırgası vurdu: 14 ölü | Video 29.03.2024 | 12:43
Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video 00:21
Madagaskar’ı Gamane Kasıgrası vurdu: 14 ölü | Video 29.03.2024 | 12:27
İsrail’den Halep’e saldırı: 38 ölü | Video 00:43
İsrail'den Halep'e saldırı: 38 ölü | Video 29.03.2024 | 11:12
Güney Kore’de 13 araç zincirleme kazaya karıştı: 17 yaralı | Video 00:53
Güney Kore’de 13 araç zincirleme kazaya karıştı: 17 yaralı | Video 29.03.2024 | 11:04
SON DAKİKA! Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem | Video 04:38
SON DAKİKA! Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem | Video 29.03.2024 | 10:31
Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 45 ölü | Video 02:50
Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 45 ölü | Video 29.03.2024 | 06:02
Fransa’da PKK yandaşları havalimanını birbirine kattı | Video 03:03
Fransa’da PKK yandaşları havalimanını birbirine kattı | Video 28.03.2024 | 06:06
Kazakistan’da tren kazası: 8 vagon raydan çıktı | Video 00:11
Kazakistan’da tren kazası: 8 vagon raydan çıktı | Video 27.03.2024 | 16:01
İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: Öldürmek için en iyi zaman! | Video 00:35
İsrailli vekil Almogh Cohen nefret kustu: "Öldürmek için en iyi zaman!" | Video 27.03.2024 | 13:07
Tayland’da şehri istila eden maymunlar toplatılıyor | Video 04:46
Tayland'da şehri istila eden maymunlar toplatılıyor | Video 27.03.2024 | 12:55
Lübnan’dan İsrail’e en az 30 roket fırlatıldı: 1 ölü | Video 01:17
Lübnan’dan İsrail’e en az 30 roket fırlatıldı: 1 ölü | Video 27.03.2024 | 11:51
Belçika’da PKK yandaşları provokasyonlarını sürdürüyor | Video 03:56
Belçika'da PKK yandaşları provokasyonlarını sürdürüyor | Video 26.03.2024 | 15:39
Meksika’nın 15 eyaletinde 58 orman yangını | Video 03:22
Meksika’nın 15 eyaletinde 58 orman yangını | Video 26.03.2024 | 15:39
Sunucu canlı yayında yılan tarafından böyle boğuldu! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı... | Video 00:42
Sunucu canlı yayında yılan tarafından böyle boğuldu! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı... | Video 26.03.2024 | 15:30
Avrupa’da terör alarmı! Belçika’da PKK yandaşlarının provokasyonları neden arttı? | Video 09:51
Avrupa'da terör alarmı! Belçika'da PKK yandaşlarının provokasyonları neden arttı? | Video 26.03.2024 | 11:32
ABD’de facia! Geminin çarptığı köprü böyle çöktü | Video 00:22
ABD'de facia! Geminin çarptığı köprü böyle çöktü | Video 26.03.2024 | 10:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA