İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video 30.03.2024 | 12:38 İtalya'da etkili olan şiddetli fırtınada bir kayak merkezindeki telesiyej savrulurken bazı yolcular mahsur kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İtalya'nın Valle d'Aosta bölgesindeki Breuil-Cervinia Kayak Merkezini şiddetli fırtına vurdu. Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle telesiyejde korku dolu anlar yaşandı. Kayak merkezindeki ziyaretçiler tarafından çekilen görüntülerde, telesiyejin şiddetli fırtınada savrulduğu, bazı yolcuların mahsur kaldığı görüldü. 28 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin kayak merkezinin işletmesinden yapılan açıklamada, mahsur kalan yolcuların kısa süre sonra kurtarıldığı, yaralanan olmadığı belirtildi. Telesiyejin fırtına nedeniyle kapatıldığı, mahsur kalanların üst istasyona giden son kayakçılar olduğu ifade edildi.