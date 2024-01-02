Japonya’da 7.6’lık depremin ardından ordu devreye girdi!

Japonya Savunma Bakanlığı, Noto yarımadasında dün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere destek için 10 bin personelini Ishikawa eyaletine gönderdiğini duyurdu. Japon Devlet Televizyonu, Ishikawa'da 30 kişinin depremde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Noto yarımadası depreminin ardından, Ishikawa eyaleti valisinden sevk talebi alındı ve Müşterek Kara, Deniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin yaklaşık 10 bin üyesinden oluşan görev gücü arama ve kurtarma operasyonlarına yanıt vermek için elinden geleni yapıyor" denildi.