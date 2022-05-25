Kan donduran okul katliamında ABD senatörü yalvardı! ‘Yalnızca bu ülkede oluyor!’

ABD'nin Teksas eyaletindeki okul saldırısında can kaybı 19 çocuk ve 2 yetişkin olmak üzere 21'e yükseldi. Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN'e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 19 çocuk ile 2 yetişkinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na silahlı saldırı düzenleyen Salvador Ramos'un (18) polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu öğrenildi.
Saldırının, Teksas tarihindeki en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012'de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut'taki Sandy Hook İlkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor.
ABD'li senatörlerin, bu tip saldırıların önüne geçmek için hiçbir girişimde bulunmadığını söyleyen Murphy, suçlamalarda bulundu.
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Son yıllarda giderek artan silahlı saldırı olaylarına tepki gösteren Murphy, "Bu çocuklar şanssız değildi. Bu olay yalnızca bu ülkede oluyor. Başka hiçbir yerde, hiçbir yerde okula giden küçük çocuklar o gün öldürüp öldürülmeyeceklerini düşünmüyorlar." İfadelerini kullandı.
ABD'de her yıl okullara onlarca silahlı saldırı düzenleniyor, saldırılar sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.
İLK 5 AYDA OKUL SALDIRILARINDA 27 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
ABD Deniz Yüksek Lisans Okulunun Ulusal Savunma ve Güvenlik Merkezi'ndeki "K-12 Okul Saldırıları" veri tabanının baş araştırmacısı David Riedman, yılbaşından bu yana okullara düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda 27 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yayımladığı rapora göre, 2021'de aynı sebeple saldırganlar hariç 103 kişi öldü, 140 kişi yaralandı. Raporda, 2021'deki saldırı olaylarının (243) 2020'ye (164) göre yüzde 48 arttığı belirtildi.
EYALET TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL SALDIRI
Öte yandan, 2021'de okul saldırılarında ölenlerin sayısının son beş yılın en yükseği olduğu bildirildi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2020'ye oranla 2021'de yüzde 171 arttı.
Son olarak dün, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda, ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişi öldü.
Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012'de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut'taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor.
OKUL KATLİAMLARI BİTMEK BİLMİYOR
Mayıs 2018: Houston bölgesindeki bir liseye saldırı düzenleyen 17 yaşındaki biri 10 kişiyi öldürdü. Saldırgan, cinayetle suçlandı.
Şubat 2018: Florida, Parkland'deki okulda meydana gelen saldırıda 14 öğrencinin yanı sıra 3 personel yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Cinayetle suçlanan şüphelinin 20 yaşında olduğu belirtildi.
Ekim 2015: Oregon'daki bir okulda 9 kişiyi öldürüp, 9'unu yaralayan saldırgan daha sonra kendi yaşamına da son verdi.
Aralık 2012: 19 yaşındaki bir adam Connecticut, Newtown'daki evinde annesini öldürdükten sonra yakındaki Sandy Hook İlkokuluna silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan, 20 öğrenci ve 6 öğretmeni öldürdükten sonra kendisini vurdu.
Nisan 2007: Blacksburg, Virginia'daki kampüste 32 kişiyi öldüren 23 yaşındaki öğrenci, kendisini de öldürdü. Olayda birçok kişi yaralandı.
Mart 2005: 16 yaşındaki bir öğrenci, Minnesota'daki evlerinde büyükbabasını ve onun arkadaşını öldürdü, ardından yakındaki Red Lake Lisesine gitti ve burada kendini vurmadan önce beş öğrenciyi, bir öğretmeni ve bir güvenlik görevlisini öldürdü.
Nisan 1999: Colorado, Littleton'daki okulda iki öğrenci 12 arkadaşını ve bir öğretmeni öldürdü ve kendilerini öldürmeden önce birçok kişiyi de yaraladı.