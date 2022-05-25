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ABD'deki ilkokul katliamından sonra Senato'da adeta yalvardı

ABD'deki ilkokul katliamından sonra Senato'da adeta yalvardı "Biz ne yapıyoruz?" | Video

25.05.2022 | 13:25

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ABD’de 2012’de Sandy Hook ilkokulu katliamının yaşandığı bölge temsilcisi Chris Murphy Senato’da bu katliamlara artık bir çözüm bulunması için adeta yalvardı.

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