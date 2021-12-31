Karşılıklı restleşme! Putin’den Biden’a net uyarı...

BİDEN'DAN NET MESAJ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada; her iki liderin söz konusu toplantıları, somut sonuçlara mümkün olan en kısa sürede ulaşılmasını göz önünde bulundurarak ikili formatta ve kişisel olarak kontrol etme konusunda anlaştığı aktarılırken, "Bu bağlamda Joe Biden, Rusya ve ABD'nin Avrupa'da ve bir bütün olarak dünyada istikrarı sağlama konusundaki özel sorumluluğunu vurguladı, ayrıca Washington'un Ukrayna topraklarına saldırı silahları yerleştirme niyeti olmadığının altını çizdi." ifadelerine yer verildi.