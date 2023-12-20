Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam derecesindeki saldırıları 75'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine ağır darbeler indirmeyi sürdürüyor.
Kassam Tugayları'nın İsrail güçlerine düzenlediği operasyonlara ait yeni görüntüler yayınladı
KASSAM TUGAYLARI'NDAN İSRAİL'E AĞIR DARBE
Kassam Tugayları İsrail ordusuna yönelik operasyonlarına devam ederken Han Yunus'ta İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı.