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Giriş Tarihi: 20.12.2023 21:19 Son Güncelleme: 20.12.2023 21:19

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ağır darbeler indirmeyi sürdürüyor. Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlenen operasyona dair yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüldü.

İHA
Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam derecesindeki saldırıları 75'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine ağır darbeler indirmeyi sürdürüyor.

Kassam Tugayları'nın İsrail güçlerine düzenlediği operasyonlara ait yeni görüntüler yayınladı

KASSAM TUGAYLARI'NDAN İSRAİL'E AĞIR DARBE

Kassam Tugayları İsrail ordusuna yönelik operasyonlarına devam ederken Han Yunus'ta İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüldü.

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Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınladı
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