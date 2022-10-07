Kate Middleton’a İrlanda tepkisi: Kendi ülkenizde kalmalıydınız!

İngiltere'den ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi savunan Kuzey İrlanda'da Kraliyet Ailesi'ne olan tepki sürüyor.

Parlamento seçimlerini, İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (İRA) siyasi kanadı olarak görülen, ayrılıkçı Sinn Fein'in kazandığı bölgeye bir ziyaret gerçekleştiren Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton, ummadıkları bir şekilde karşılandılar.

"İRLANDA İRLANDALILARA AİTTİR"

Kuzey İrlanda'ya varan William ve Kate, burada kendileri için toplanan kalabalığı selamladı. Selamlama sırasında halkla diyalog kuran 40 yaşındaki Kate, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.