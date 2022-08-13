İspanya, yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan devlet meteoroloji kurumu AEMET, ülkede 1961'den bu yana en sıcak yaz mevsiminin yaşandığını açıkladı. Kavurucu bir Temmuz ayını geride bırakan ülkenin Endülüs bölgesindeki Morn de la Frontera kasabasında sıcaklıklar 46 dereceyi buldu.
ŞEZLONG SAVAŞLARI GÜNDEME OTURDU
Son yılların en yüksek sıcak hava dalgasıyla mücadele eden İspanya, tatilciler tarafından hala tercih ediliyor. Avrupa'nın uygun fiyatlı tatil rotalarından biri olarak bilinen İspanya'nın birçok noktasında son haftalarda yaşananlarsa sosyal medyanın gündemine oturdu.
İngilizler tarafından tercih edilen Mallorca ve Tenerife adalarında son haftalarda şezlong savaşları yaşanıyor. Ucuza tatil paketi satan birçok otelde havuz kenarında yer kapma yarışı yaşanıyor.
Sabahın erken saatlerinde kalkarak henüz açılmamış havuzun girişinde sıraya giren turistler, havuzun kullanıma açılmasıyla birlikte koşarak en güzel şezlongu kapmaya çalışıyor.
Kavurucu sıcakların yaşandığı İspanya’da şezlong savaşları! Sosyal medya bunu konuşuyor | Video
Son haftalarda ülkenin birçok noktasında çekilen görüntüler, sosyal medyada da viral olmuş durumda.
Sabah 7'de kalkarak 1-1 buçuk saat şezlong sırası bekleyen turistlerin birbirini ezerek havuz kenarında yer kapmaya çalıştığı anlar, birçok kullanıcı tarafından paylaşılıyor.