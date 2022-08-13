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Giriş Tarihi: 13.8.2022 16:47 Son Güncelleme: 13.8.2022 17:04

Kavurucu sıcakların yaşandığı İspanya’da şezlong savaşları! Sosyal medya bunu konuşuyor

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Kavurucu sıcakların yaşandığı İspanya’da şezlong savaşları! Sosyal medya bunu konuşuyor

Özellikle İngiliz turistlerin akınına uğrayan İspanya’da yaşanan şezlong savaşları kameralara yansıdı. Ülkenin gözde rotalarından Mallorca ve Tenerife adalarında turistlerin havuza yakın şezlongları kapmak için saatlerce kuyrukta bekledikleri ve yer kapmaya çalıştıkları dakikalar anbean kaydedildi.

İspanya, yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan devlet meteoroloji kurumu AEMET, ülkede 1961'den bu yana en sıcak yaz mevsiminin yaşandığını açıkladı. Kavurucu bir Temmuz ayını geride bırakan ülkenin Endülüs bölgesindeki Morn de la Frontera kasabasında sıcaklıklar 46 dereceyi buldu.

ŞEZLONG SAVAŞLARI GÜNDEME OTURDU

Son yılların en yüksek sıcak hava dalgasıyla mücadele eden İspanya, tatilciler tarafından hala tercih ediliyor. Avrupa'nın uygun fiyatlı tatil rotalarından biri olarak bilinen İspanya'nın birçok noktasında son haftalarda yaşananlarsa sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngilizler tarafından tercih edilen Mallorca ve Tenerife adalarında son haftalarda şezlong savaşları yaşanıyor. Ucuza tatil paketi satan birçok otelde havuz kenarında yer kapma yarışı yaşanıyor.

ERKEN SAATLERDE SIRAYA GİRİYORLAR

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, turistlerin "tatil keyfi"ni tartışmaya açtı.

Sabahın erken saatlerinde kalkarak henüz açılmamış havuzun girişinde sıraya giren turistler, havuzun kullanıma açılmasıyla birlikte koşarak en güzel şezlongu kapmaya çalışıyor.

Kavurucu sıcakların yaşandığı İspanya’da şezlong savaşları! Sosyal medya bunu konuşuyor | Video

Son haftalarda ülkenin birçok noktasında çekilen görüntüler, sosyal medyada da viral olmuş durumda.

Sabah 7'de kalkarak 1-1 buçuk saat şezlong sırası bekleyen turistlerin birbirini ezerek havuz kenarında yer kapmaya çalıştığı anlar, birçok kullanıcı tarafından paylaşılıyor.

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Kavurucu sıcakların yaşandığı İspanya’da şezlong savaşları! Sosyal medya bunu konuşuyor
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