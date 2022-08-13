Kavurucu sıcakların yaşandığı İspanya’da şezlong savaşları! Sosyal medya bunu konuşuyor

ŞEZLONG SAVAŞLARI GÜNDEME OTURDU

Son yılların en yüksek sıcak hava dalgasıyla mücadele eden İspanya, tatilciler tarafından hala tercih ediliyor. Avrupa'nın uygun fiyatlı tatil rotalarından biri olarak bilinen İspanya'nın birçok noktasında son haftalarda yaşananlarsa sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngilizler tarafından tercih edilen Mallorca ve Tenerife adalarında son haftalarda şezlong savaşları yaşanıyor. Ucuza tatil paketi satan birçok otelde havuz kenarında yer kapma yarışı yaşanıyor.