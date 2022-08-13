Video Dünya Kavurucu sıcakların yaşandığı İspanya’da şezlong savaşları! Sosyal medya bunu konuşuyor | Video
Kavurucu sıcakların yaşandığı İspanya’da şezlong savaşları! Sosyal medya bunu konuşuyor | Video

Kavurucu sıcakların yaşandığı İspanya’da şezlong savaşları! Sosyal medya bunu konuşuyor | Video

13.08.2022 | 16:07

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Son yılların en yüksek sıcak hava dalgasıyla mücadele eden İspanya, tatilciler tarafından hala tercih ediliyor. Avrupa’nın uygun fiyatlı tatil rotalarından biri olarak bilinen İspanya’nın birçok noktasında son haftalarda yaşananlarsa sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle İngiliz turistlerin akınına uğrayan ülkede yaşanan şezlong savaşları kameralara yansıdı. Ülkenin gözde rotalarından Mallorca ve Tenerife adalarında turistlerin havuza yakın şezlongları kapmak için saatlerce kuyrukta bekledikleri ve yer kapmaya çalıştıkları dakikalar anbean kaydedildi.

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