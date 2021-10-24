Kolombiya’nın en büyük uyuşturucu baronuydu… Otoniel böyle yakalandı!

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Suçlulara açık ve güçlü bir mesaj gönderiyoruz; Otoniel'in yakalanışı, Clan del Golfo'nun sonunu işaret ediyor ve geriye sadece iki yol kalıyor. Hemen adalete teslim olacaklar ya da adaletin tüm ağırlığı aynı şekilde üzerlerine inecek" dedi.