Koronavirüs komasından bu ilaçla kurtuldu! İngiltere’de sıra dışı tedavi olay yarattı

Viagra tedavisinin başlatılmasından tam 1 hafta sonra solunum cihazına olan ihtiyacı yarıdan fazla düşen Almeida, komadan çıktı.

Bilinci tamamen açılan iki çocuk annesi kadın, bu sonuca neyin yol açtığını öğrenince ise şoke oldu. Meslektaşlarının gülerek "Sana Viagra verdik" dediğini belirten kadın, bu kritik kararı veren tüm arkadaşlarına teşekkür etti.