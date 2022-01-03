Koronavirüs komasından bu ilaçla kurtuldu! İngiltere’de sıra dışı tedavi olay yarattı

Koronavirüs salgınında kullanılan değişik ilaç tedavileri, sık sık gündeme geliyor. Tıp dünyası tarafından şüpheyle yaklaşılan birçok deneysel tedavi olsa da içlerinden biri, İngiltere gündemine damgasını vurdu.
DENEYSEL TEDAVİ HAYATINI KURTARDI
Olay, ülkenin Lincolnshire bölgesinde gerçekleşti. Lincoln Bölge Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan 37 yaşındaki Monica Almeida, yoğun çalışma şartları sırasında koronavirüse yakalandı.
Çift doz aşılı olmasına rağmen, kronik astım hastalığı nedeniyle koronavirüse ağır tepki veren Almedia, kısa bir süre içinde komaya girdi.
Koku ve tat yetilerinin gitmesinin ardından 31 Ekim'de koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, hastaneye gitse de herhangi bir müdahale yapılmadan evine gönderildi.
Evine gitmesinden yaklaşık 2 saat sonra tamamen nefes alamaz hale gelen Almeida, yeniden gittiği hastanede bu kez tedavi altına alındı. Hiçbir tedaviye cevap vermeyen kadın, 9 Kasım'da ise komaya girdi.
Çalıştığı hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan iki çocuk annesi Almeida'nın solunumu, tamamen cihaza bağlı hale geldi.
Tam 28 gün süren koma halinde Almeida, hiçbir tedaviye yanıt vermediği gibi durumu da giderek kötüleşti.
Komadan çıkamayacağı düşünülen iki çocuk annesi kadının ebeveynleri, vedalaşmak üzere Portekiz'den İngiltere'ye bile çağrıldı.
Yasa gereği yaşam destek ünitesinden çıkarılmasına son 3 gün kala Almeida'nın çalışma arkadaşları, son çare olarak Viagra'ya başvurdu.
Ülkede deneysel koronavirüs tedavilerinde, hastanın izni doğrultusunda kullanılan cinsel performans artırmasıyla bilinen Viagra ilacını iki çocuk annesine veren doktor ve hemşireler, mucizevi bir sonuç ile karşılaştı.
Viagra tedavisinin başlatılmasından tam 1 hafta sonra solunum cihazına olan ihtiyacı yarıdan fazla düşen Almeida, komadan çıktı.
Bilinci tamamen açılan iki çocuk annesi kadın, bu sonuca neyin yol açtığını öğrenince ise şoke oldu. Meslektaşlarının gülerek "Sana Viagra verdik" dediğini belirten kadın, bu kritik kararı veren tüm arkadaşlarına teşekkür etti.
Kısa süre içinde tamamen iyileşen ve taburcu olan kadın, eşine ve çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Viagra'nın damarları genişlettiği ve solunum yollarını açtığı bilinirken, araştırmacıların ilacın tedavide kullanımı üzerine çalışmalarının devam ettiği bildirildi.