Koronavirüsün kaynağını açıklamışlardı… DSÖ’den ABD’ye ‘gizli rapor’ çağrısı!

Genel Direktör Tedros Adhonam, DSÖ'nün Çin'e veri paylaşımında şeffaf olmaları konusunda sürekli çağrı yaptıklarını hatta birkaç hafta öncesine kadar bu konuda Çin'in üst düzey yetkilileriyle birçok kez görüştüğünü ve yazıştığını vurguladı. DSÖ Genel Direktörü konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi;

"Aynı zamanda, köken araştırmalarının devam eden siyasallaşması, tamamen bilimsel olması gereken bir süreci jeopolitik bir futbola dönüştürdü ve bu da kökenleri belirleme görevini daha da zorlaştırıyor. Bu da dünyayı daha az güvenli hale getiriyor."