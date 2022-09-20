Kral Charles’tan yeni skandal! Irkçılık yaptığı anlar kamerada!

PROTESTO EDİLDİ

Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles'ı protesto eden vatandaş, "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?" sözlerini kullanmıştı.

Kral Charles, vatandaşın protestosunun ardından bulunduğu yerden adeta kaçarak uzaklaşmıştı.

SİYAHİ ADAMIN ELİNİ SIKMADI

Yeni Kral'ın tartışılan anlarına bir yenisi daha eklendi. CNN International kameralarına yansıyan bir görüntüde Charles'ın siyahi bir adamla el sıkışmaktan kaçındığı anlar kayda girdi.