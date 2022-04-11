Küçük kız Kinder kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı

Geçtiğimiz hafta Kinder çikolatasında tespit edilen Salmonella bakterisinin yıkıcı yankıları devam ediyor. Sürpriz yumurtanın en küçük kurbanı ise 3 yaşındaki minik Brooklyn-Mai oldu. Küçük kızın annesi Charlotte Wingfield, Brooklyn-Mai'yi kreşten aldıktan sonra kötü olduğunu fark etti. Daha önce kızını hiç böyle görmeyen anne, 24 saat boyunca kızının başında bekledi.

BAŞTA NE OLDUĞUNU ANLAMADILAR

Ateşi 39'un üzerine çıkan küçük kızın doktoru ve anne, böyle bir felaketin yaşanacağını anlayamadığı için basit bir şey sandılar. Ancak düzelmeyince hastaneye kaldırılan küçük kız, uzun süre acı çektikten sonra hayatını kaybetti.