Londra sokaklarında kanlı at krizi! Süvari atlarına ne oldu? Yaralılar var…

Londra'da bugün yerel saatle 08.40'da Kraliyet Süvari Alayı'na ait bazı atların rutin tatbikat sırasında henüz açıklanmayan bir sebepten ötürü ürkerek binicilerini üstlerinden atıp kaçtıkları ifade edildi.
Görgü tanıkları biri kanla kaplı iki atın caddede dört nala koşarken gördüklerini ifade ederken başka bir kişi atlardan bazılarının bir otobüse çarptığını ve bir diğerinin ise özel bir araca çarptığını belirtti.
Polis, tüm atların yakalandığını ve yaralananların tedavi altına alındığını ifade etti.
Süvari atları Londra'yı birbirine kattı! Yaralılar var | Video
Yerel basına konuşan bir görgü tanığı ise Buckingham Sarayı yakınlarında beklerken Süvari Alayı'nın yerleşkesinden 3 veya 4 atın kaçtığını, atlardan beyaz olanının kanla kaplı olduğunu ifade etti. Bir başka tanık ise siyah bir atın kafasından yaralanmış gibi kanla kaplı olduğunu belirtti.