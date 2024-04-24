Londra sokaklarında kanlı at krizi! Süvari atlarına ne oldu? Yaralılar var…

Polis, tüm atların yakalandığını ve yaralananların tedavi altına alındığını ifade etti.

Süvari atları Londra'yı birbirine kattı! Yaralılar var | Video

Yerel basına konuşan bir görgü tanığı ise Buckingham Sarayı yakınlarında beklerken Süvari Alayı'nın yerleşkesinden 3 veya 4 atın kaçtığını, atlardan beyaz olanının kanla kaplı olduğunu ifade etti. Bir başka tanık ise siyah bir atın kafasından yaralanmış gibi kanla kaplı olduğunu belirtti.