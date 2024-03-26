Maduro 3. kez devlet başkanlığına aday

Nicolas Maduro, partililerin yoğun desteği altında Ulusal Seçim Konseyine (CNE) devlet başkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) 3. kez devlet başkanı adayı gösterilmesinin ardından destekçilerine teşekkür konuşması yapan Maduro, "Yeni zorluklarla mücadele etmek için halkın bana verdiği görevi kabul ediyorum. Sadece şunu söyleyebilirim, ben de sizin gibi aynı kutlu mahalleden geliyorum ve sizin manevi desteğinizle buralara geldim." dedi.

Bağımsızlığı, özgürlüğü ve vatanı sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Maduro, "Ben bu ülkeyi sonsuz seviyorum ve küçüklüğümden bu yana hep savundum, gerekirse canımla da savunurum." diye konuştu.

Maduro, dünyadaki 50 hükümetin 900'dan fazla yaptırımına maruz kaldıklarını ve bu saldırganlık karşısında ciddi bir direniş gösterdiklerini belirtti.