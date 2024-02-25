Maduro’dan Erdoğan’a övgü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Maduro ile başkent Karakas'ta bir araya geldi. Fidan, Venezuela'nın Filistin'e verdiği kararlı destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti. Maduro da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor. Cesareti ve Filistin halkı için doğruluğu savunması hayranlık verici" ifadelerini kullandı.