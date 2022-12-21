‘Mehmetçik olmasaydı 40’ımız da donacaktık’





Ben de onların arasındaydım. Yüzerek Türkiye'ye geldik. Türkiye'nin askerleri ateş yaktı. Yunanistan tarafında 4-5 kişi beni o kadar dövdü ki bayıldım. Şimdi çok daha iyiyim. Hastaneye götürdüler beni. Sonra buraya geldik" İfadelerini kullandı.