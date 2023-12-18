Milyarderlerin kıyamet sığınakları

Mega zenginlerin olası bir felaket, savaş ya da toplumsal çöküş durumunda saklanmak için gizli mülkler satın alarak sığınaklar inşa ettirmesi bir kez daha gündemde. Son günlerde ABD'li ünlü milyarderler Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un gizli yeraltı sığınakları inşa ettirdikleri ve bir felakete karşı hazırlık yaptıkları iddia edilmeye başlandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Meta'nın CEO'su Zuckerberg, Hawaii'de devası bir sığınak inşa ettiriyor.Zuckerberg'in 100 milyon dolarlık aile yerleşkesi, içinde bir kaçış kapısı ve iki bağlantılı malikâneye giden bir tünel bulunan 5 bin metrekarelik yeraltı sığınağı içeriyor. İddialara göre, sığınak patlamaya karşı dayanıklı, binbir çeşit güvenlik önlemi alınarak inşa edildi. Proje, o kadar gizli ki inşaatta çalışanlar gizlilik anlaşmaları nedeniyle malikâne hakkında hiçbir açıklama yapamıyor. "En Zenginlerin Hayatta Kalması" isimli kitabın yazarı olan Douglas Rushkoff, zenginlerin felaketlerden saklanmak için lüks "kıyamet sığınakları" inşa ettirdiğini öne sürdü. Bu isimler arasına Zuckerberg'ün yanı sıra Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u da ekledi. Ardından Bezos'un 30 yıldır yaşadığı Seattle'ı terk ederek "sığınağa" taşındığı haberleri gündeme geldi.