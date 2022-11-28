Mısır’a yakında elçi atanabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya heyetleri ile bugün Romanya'da görüşüleceğini kaydetti. İsveç ve Finlandiya ile yapılan üçlü mutabakata ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "Henüz somut adımları atmadılar. İadeler ve yasal düzenlemelerle ilgili somut beklentileri karşılamadılar. Meclis'imizin ve vatandaşımızın ikna olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mız da İsveç Başbakanı'na bu hususları iletti. Süreç olumlu ilerliyor ama hâlâ atılması gereken adımlar var" dedi.Çavuşoğlu, iki ülkenin şartları yerine getirmesine ilişkin ise "Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç'te sıkıntılarımız var ancak iki ülke ve NATO bize eşit şekilde muamele edin diyorlar. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç" dedi. Mısır'la ilişkilere yönelik soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler tekrar düzenlenebilir. Büyükelçi ataması da olabilir" dedi.Çavuşoğlu, Suriye ile ilişkilere dair ise "Amacımız Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor. Amacımız anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak. Angajmanın bir ayağı da bu. Anayasa Komitesi tarafından bir ilerlemenin sağlanması lazım ama orada bir ilerleme yok" dedi.Türkıye'nın Körfez ülkeleri ve İsrail'in ardından Mısır ile de ilişkileri normalleştirmeye başlaması Yunanistan'ı panikletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mısır ile ilişkilerde olumlu bir hava görüyorum" sözlerini manşetlerine taşıyan Yunan basını "Mısır, deniz yetki anlaşmasında Yunanistan'a ihanet edebilir mi?" sorusunu sordu.DışışleriBakanı Çavuşoğlu ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bizim en büyük arzumuz, kardeş Türkmenistan'ın TDT'ye tam üye olması ve zirvelere de ev sahipliği yapması" dedi.