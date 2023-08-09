Müslümanlardan medeniyet dersi

Müslümanlar, Avrupa ülkelerinden hızla yayılan İslam karşıtlığı ile mücadeleye devam ediyor. İsveç ve Danimarka'da hükümetler, Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırıların önüne geçmiyor. Tüm tepkilere rağmen İslami değerlere saldırılar polis korumaları eşliğinde yapılıyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar bu duruma tepki göstermek için sokaklara çıktı. Al Jazeera'nin haberine göre Müslümanlar, kutsal kitaplara saldırmak yerine çikolata ile dertlerini dile getiriyor. Çikolata verip İslam'ı anlatıyor ve Müslümanların hiçbir kutsal kitaba zarar vermeyeceğini belirtiyorlar.Müslümanlar tepkilerini her ne kadar barışçıl dile getirse de çifte standarttan kurtulamıyor. Polisin ve çevredekilerin Müslümanlara yaklaşımları önyargıları oluyor. Aynı güvenlik birimleri, söz konusu Kuran'a saldırı olduğunda ise bu çirkin eylemi engellemek isteyenleri engellip Kuran yakmaya çalışanları koruyor. Gerekçe olarak "ifade özgürlüğü" yalanına sarılıyorlar.