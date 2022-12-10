New York Times’tan dikkat çeken analiz: Türkiye enerji üssü olma yolunda hızla ilerliyor!

Türkiye'nin Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir konumda yer aldığına vurgu yapan NYT, "Türklerin, uzun süredir devam eden büyük bir enerji merkezi olma girişiminin bir parçası." yorumuna da yer verdi.

Türkiye'nin küresel enerji ticaretinde de rolünün, Avrupa Birliği'nin deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolüne yönelik ambargosu ve yine Rus petrolüne ABD öncülüğünde tavan fiyat uygulamasıyla birlikte bu hafta belirgin bir şekilde ortaya çıktığına dikkat çekildi.