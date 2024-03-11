New York’un kalbinde teravih namazı kılındı

Öte yandan başkent Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezinde de ramazanın ilk teravihi kılındı. Yoğun bir kalabalığın bir araya geldiği ilk teravihte, caminin dış avlusu ve bahçesi de cemaatle dolup taştı.

New York Times Meydanı'nda ilk teravih namazı kılındı | Video

Namazın ardından başta Gazze olmak üzere tüm Müslümanlar için de dua edildi.