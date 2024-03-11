New York Times Meydanı'nda ilk teravih namazı kılındı | Video

ABD'nin en büyük kenti New York'un sembollerinden Times Meydanı'nda toplanan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Namazın ardından başta Gazze olmak üzere tüm Müslümanlar için de dua edildi..