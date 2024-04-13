Orta Doğu’da gerilim had safhada! Biden tatilini yarıda kesti, Beyaz Saray’a döndü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Delaware'deki hafta sonu tatilini yarıda keserek ABD yerel saatiyle bugün öğleden sonra başkente döndü.

Açıklamada, "Başkan bugün öğleden sonra Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak ulusal güvenlik ekibiyle istişareler için Beyaz Saray'a dönüyor." ifadesine yer verildi.

İRAN'IN SALDIRISINI TAKİP EDECEK

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla ilgili gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan takip edeceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu tatilini yarıda keserek Washington'a dönen Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geleceği kaydedildi.

Durum Odası'nda (Situation Room) İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, CIA Direktörü Bill Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi isimlerle bir araya gelecek olan Biden, gelişmeleri anlık takip edecek.