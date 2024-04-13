Orta Doğu’da gerilim had safhada! Biden tatilini yarıda kesti, Beyaz Saray’a döndü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Delaware'deki hafta sonu tatilini yarıda keserek ABD yerel saatiyle bugün öğleden sonra başkente döndü.
Açıklamada, "Başkan bugün öğleden sonra Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak ulusal güvenlik ekibiyle istişareler için Beyaz Saray'a dönüyor." ifadesine yer verildi.
İRAN'IN SALDIRISINI TAKİP EDECEK
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla ilgili gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan takip edeceği bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu tatilini yarıda keserek Washington'a dönen Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geleceği kaydedildi.
Durum Odası'nda (Situation Room) İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, CIA Direktörü Bill Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi isimlerle bir araya gelecek olan Biden, gelişmeleri anlık takip edecek.
İRAN'IN İSRAİL'E KARŞILIK VEREBİLECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ
Biden, önceki günkü açıklamasında, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüş, Biden son açıklamasında ise İran'ın "her an" İsrail'e karşılık verebileceğini iddia etmişti.
İSRAİL-İRAN GERİLİMİ
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.
Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.