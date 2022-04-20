Ortaya çıkan görüntüler ortalığı karıştırdı! Ukrayna Google’ı böyle suçladı: Sakladınız

Savaş 56 gündür devam ederken, dün yayınlanan bazı görüntüler Ukrayna ile Google arasında krize neden oldu. Ukraynalı sosyal medya hesapları, Rusya'nın askeri üslerinin yer aldığı görüntüleri paylaşarak, Google'dan daha önce yayınladığı görüntülerde Rus üslerini sansürlediği iddia etti.

"GOOGLE SANSÜRLEDİ"

Ukrayna ordusu da Twitter'dan yayınladığı görüntülerde, "Rusların kıtalararası balistik füzeler, mayınları, komuta noktaları ve gizli depolama alanlarını gösteren görüntüler Google tarafından sansürlendi" denildi.