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Giriş Tarihi: 20.4.2022 10:38 Son Güncelleme: 20.4.2022 10:41

Ortaya çıkan görüntüler ortalığı karıştırdı! Ukrayna Google'ı böyle suçladı: Sakladınız

Ortaya çıkan görüntüler ortalığı karıştırdı! Ukrayna Google’ı böyle suçladı: Sakladınız

Rusya Ukrayna savaşı 56. günündeyken, dün Ukraynalı sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüler Ukrayna ile Google arasında kriz yarattı. Bu görüntülerin ilk kez ortaya çıktığını ve daha önceki görüntülerden farklı olduğunu iddia eden Ukrayna ordusu, Google'ı Rus askeri üslerini bulanıklaştırmakta itham etti. Google'dan ise flaş bir yanıt geldi ve iddiaları yalanladı.

Savaş 56 gündür devam ederken, dün yayınlanan bazı görüntüler Ukrayna ile Google arasında krize neden oldu. Ukraynalı sosyal medya hesapları, Rusya'nın askeri üslerinin yer aldığı görüntüleri paylaşarak, Google'dan daha önce yayınladığı görüntülerde Rus üslerini sansürlediği iddia etti.

"GOOGLE SANSÜRLEDİ"

Ukrayna ordusu da Twitter'dan yayınladığı görüntülerde, "Rusların kıtalararası balistik füzeler, mayınları, komuta noktaları ve gizli depolama alanlarını gösteren görüntüler Google tarafından sansürlendi" denildi.

GOOGLE'DAN YANIT GECİKMEDİ

Ancak Google ise iddiaları reddediyor. Şirket sözsüzü yaptığı açıklamada, "Rusya'daki uydu görüntülerinde bulanıklık yaratan herhangi bir değişiklik yapılmadı" sözlerine yer verdi.

BİR NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİLER

Aynı zamanda şirket, İngiltere'deki hassas askeri tesisler, Kraliyet Donanması'nın ana limanı olan Portsmouth limanındaki Queen Elizabeth uçak gemisi de dahil olmak üzere askeri üslerin Google Haritalar içinde mevcut olduğunu, ancak uydu görüntülerinin kimi zaman yıllarca güncellenmediğini de unutmamak gerektiğini söyledi.

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Ortaya çıkan görüntüler ortalığı karıştırdı! Ukrayna Google'ı böyle suçladı: Sakladınız
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