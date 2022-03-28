Pandemi açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bill Gates bu kez ortalığı fena karıştırdı! Verdiği tavsiye sosyal medyayı ikiye böldü

Daha önce pandemi hakkındaki söylemleriyle gündemden düşmeyen Bill Gates'in yapmış olduğu bir açıklamanın sosyal medyadan ortaya çıkması üzerine ortalık ayağa kalktı. Milyarder Gates, iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleye yardımcı olunmasu için zengin ve orta gelirli ülkelerin hayvan eti yerine sentetik et tüketmelerini tavsiye etti.
"YÜZDE 100 SENTETİK ETE GEÇİLMELİ"
Technology Review dergisi için röportaj veren Gates, öncelikle yeni kitabı 'Bir İklim Felaketinden nasıl Kaçılır?'ı tartıştı ardından da olay yaratan sözlere yer verdi. Gates, "Bence tüm zengin ülkeler yüzde 100 sentetik et üretimine geçmeli." diyerek böylelikle gıda üretimi açısından değerlendirildiğinde ülkelerin metan emisyonlarını azaltmaya yardımcı olunabileceğini söyledi.
"TAT FARKLILIĞI GİDERİLECEKTİR"
Tat farklılığına da değinen Gates, "Zamanla tat farklılığı da çok daha iyi bir hale gelecektir" sözlerine yer verdi. Aynı zamanda popüler bitki bazlı et şirketine de atıfta bulunarak, "Bu şirket tamamen yenilikçi bir bakış açısına sahip. Şu anda dünyadaki etin yüzde 1'ini temsil ediyorlar, ancak ileride bu durum değişecektir" dedi.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Gates'in bu açıklamasının ardından sosyal medya birbirine girdi. Pek çok kullanıcı Bill Gates'in yalan söylediğini ve dünyayı karıştırmak istediğini ifade etti. Bazı kullanıcılar ise Gates'i haklı buldu.
DAHA ÖNCE DE PANDEMİ AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Daha önce pandemi hakkındaki iddialarının doğru çıkmasıyla gündeme gelen Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, geçtiğimiz aylarda dünyanın başka bir salgınla daha karşılacağını iddia etmişti. Gates bu hastalığın ise çiçek hastalığı olacağını söylemişti.