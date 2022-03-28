Pandemi açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bill Gates bu kez ortalığı fena karıştırdı! Verdiği tavsiye sosyal medyayı ikiye böldü

"TAT FARKLILIĞI GİDERİLECEKTİR"

Tat farklılığına da değinen Gates, "Zamanla tat farklılığı da çok daha iyi bir hale gelecektir" sözlerine yer verdi. Aynı zamanda popüler bitki bazlı et şirketine de atıfta bulunarak, "Bu şirket tamamen yenilikçi bir bakış açısına sahip. Şu anda dünyadaki etin yüzde 1'ini temsil ediyorlar, ancak ileride bu durum değişecektir" dedi.