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Giriş Tarihi: 19.4.2024 15:45 Son Güncelleme: 19.4.2024 15:59

Paris'teki İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'teki İran Konsolosluğu'nda bir adam el bombası ve patlayıcı yelek kullanarak kendisini havaya uçurma tehdidinde bulundu. Canlı bomba alarmıyla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri konsolosluk binasını ve çevresini güvenlik kordonuna aldı.

Paris’teki İran Konsolosluğu’nda canlı bomba alarmı

İran'ın Paris Konsolosluğu'nda bir adam el bombası ve patlayıcı yelek kullanarak kendisini havaya uçurmakla tehdit etti.

Canlı bomba alarmı ile bölgeye ulaşan polis konsolosluk çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu. Bölgede güvenliği sağlamak için özel polis güçleri seferber edildi.

Polis olay yerinde olduklarını belirterek, halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Fransız metro şirketi yaptığı açıklamada, güvenlik nedeniyle yakındaki bir metro hattında hizmetin kesintiye uğradığını söyledi.

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Paris'teki İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı
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