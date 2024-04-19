SON DAKİKA: İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı! | Video
Son dakika haberi: Fransa'nın başkenti Paris'teki İran Konsolosluğu'nda bir adam el bombası ve patlayıcı yelek kullanarak kendisini havaya uçurma tehdidinde bulundu. Canlı bomba alarmıyla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri zanlıyı yakaladı..
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