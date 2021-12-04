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Giriş Tarihi: 4.12.2021 16:25

Pasifik Ateş Çemberi’nde patlama! Yüzlerce kişi tahliye edildi

AA
İHA
Pasifik Ateş Çemberi’nde patlama! Yüzlerce kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Deprem ve volkan kuşağındaki önemli yanardağlarıdan birinde gerçekleşen patlama sonrası yerleşim yerleri kül ve dumanla kaplandı. Halkın korku ve panik içindeki kaçışı ise kameralara yansıdı.

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3676 metre yükseklikte Semeru Yanardağı'nda yerel saatle 14.50 civarında patlama meydana geldi.

Lumajang bölgesinde meydana gelen patlamada çevredeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumana teslim oldu.

KORKU SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada yayılan görüntüler film sahnelerini aratmazken, bölge sakinleri can havliyle kaçmaya başladı.

Volkanik Kül Uyarı Merkezi, halka dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

YERLEŞİM YERLERİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Lumajang bölgesi yetkilisi Thoriqul Haq, TVOne kanalına yaptığı açıklamada, duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğünü belirterek yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.

Patlamanın ardından ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Pasifik Ateş Çemberi’nde patlama! Yüzlerce kişi tahliye edildi
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