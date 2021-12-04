Pasifik Ateş Çemberi’nde patlama! Yüzlerce kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3676 metre yükseklikte Semeru Yanardağı'nda yerel saatle 14.50 civarında patlama meydana geldi.
Lumajang bölgesinde meydana gelen patlamada çevredeki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumana teslim oldu.
KORKU SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER
Sosyal medyada yayılan görüntüler film sahnelerini aratmazken, bölge sakinleri can havliyle kaçmaya başladı.
YERLEŞİM YERLERİ KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
Lumajang bölgesi yetkilisi Thoriqul Haq, TVOne kanalına yaptığı açıklamada, duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğünü belirterek yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.
Patlamanın ardından ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.