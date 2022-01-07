Pirana dehşeti! Bir haftada 4 ölü 20 yaralı

OTOPSİ RAPORUNDA KORKUTAN DETAY

Puerto Rosario kasabasında Paraguay Nehri'nde yüzmeye giden 49 yaşındaki bir adam pirana saldırısı sonucu boğularak öldü. Otopsi raporuna göre, adamın yüzünde ısırık izlerine rastlandı.

Öte yandan, Villa Florida'daki Tebicuary Nehri'nin bir kısmında gerçekleşen pirana saldırılarında iki genç hayatını kaybetti.

Itapua'da ve diğer sahil bölgelerinde de yüzenlerin piranalar tarafından ısırıldığını belirten çok sayıda rapor kaydedildi.

Piranalar, genellikle insanlara saldırmayan, omnivor (her şeyi yiyen) bir balık türü.