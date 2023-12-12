Pişkin siyonistten savaş suçu itirafı ‘Fosfor bombası kullanıyoruz’

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında fosfor bombası kullandığı artık idda değil kanıtlanmış bir gerçek. Amerikan Washington Post Gazetesi, İsrail'in ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaştı. Uluslararası Af Örgütü de Gazze'de beyaz fosfor kullanıldığını kanıtlarıyla ortaya koymuştu. İnsan Hakları İzleme Örgütü de İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu. Gazze'de 8 Aralık'ta Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bir okula düzenlenen saldırıda fosfor bombası kullanıldığı belirlenmişti.ABD yönetimi, Amerikan medyasında konuyla ilgili çıkan haberler ve kamuoyunun tepkisi üzerine, "Haberleri gördük, endişeliyiz. Bilgi almak için İsrail tarafına sorular soracağız" açıklaması yapmak zorunda kaldı. İsrail ordusundan beklenen yanıt ise büyük bir pişkinlikle geldi. ABD'nin kamuoyunun gazını almak için İsrail'e yönelttiği soruya İsrail ordu radyosundan cevap verildi: "Beyaz fosfor içeren bombalarımız var. Envarterimizdeki bu silahı gerektiğinde kullanıyoruz." Fosfor bombasını siviller üzerinde kullanmak uluslararası hukukta savaş suçu sayılıyor. Yangınla mücadelede kullanılan fosfor bombası savaş silahı yapıldığında sivillerde derin yanıklar ve boğulma vakalarına yol açıyor.Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el- Kahlut, "Su yok, elektrik yok, tıbbi malzeme yok, hastanede durumlar çok kötü. Daha önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle iletişime geçtik ancak bize askeri operasyonların bulunduğu bölgelere ulaşamadıklarını söylediler. Hastanemizde oksijen yetersizliği nedeniyle 3 günde 3 çocuk yaşamını yitirdiGazze'deki hükümete bağlı medya ofisi, yaptığı açıklamada, iki gazetecinin daha İsrail saldırıları sonucu öldüğünü duyurdu. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 86'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik suikastları, Filistin anlatısını karartmak ve gerçeği gizlemek amacıyladır" ifadeleri kullanıldı.Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi Münir El Berş katil İsrail Ordusu'nun 8 Aralık'ta Gazze'ye yaptığı saldırılar sonrası hastaneye getirilen yaralılarda daha önce hiç görülmeyen yanık izlerine rastladıklarını, bu durumun İsrail'in fosfor bombası kullandığına dair kanıt olduğunu söylemişti.İsrail askerlerinin Gazze'de işgal ettikleri bölgelerde askeri iş makineleriyle sivillerin kaçışını engellemek için yolları bozduğu ortaya çıktı. İsrail'in ayrıca bölgedeki hastanelere ilaç tedariki yapan araçları vurduğu, su borularına özellikle hedef alarak insanları temel ihtiyaçlarından yoksun brakmayı hedeflediği öğrenildi.SABAH, terör devleti İsrail'in Gazze'de en kısa sürede en fazla sayıda insanı katlederek kalanları da Sina Çölü'ne sürme planını önceki gün sayfa manşetine taşımıştı. Nitekim İsrail savaş uçakları dün Mısır sınırı bölgesindeki Refah kentini ağır bombardımana tabi tuttu. Han Yunus'tan El Mevasi bölgesine göç ettirilen Filistinler 3.3 km'lik yaşama imkânının olmadığı kumluk bir arazide toplanıyor. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 207 kişi artarak 18 bin 412'ye yükseldiğini duyurdu.İstanbulÜniversitesi, Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek üniversite çapında tüm eğlence içerikli etkinlikleri yasakladığını duyurdu. Duyuruda "Katledilen çocukları geri getiremeyiz! Hayatı yarım kalmışları zulümden kurtaramayız belki, ama acılarına ortak olabilir, bunu yüreğimizde hissedebiliriz. İnsanlığımızdan geriye kalan hürmettir bu! Çağrımızdır! Gelin siz de insanlığın en karanlık anına yakınken matemine de ortak olun!" ifadeleri yer aldı./SABAH