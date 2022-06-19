PKK/YPG milyonlarca kişiyi susuz bıraktı

Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan El Bab'da su ve elektrik krizi yaşanıyor. Bölgenin can damarı Teşrin Barajı yıllardır PKK/ YPG terör örgütü kontrolünde bulunuyor. Fırat Nehri üzerinde bulunan baraj, Suriye'nin kuzeyindeki birçok kentin içme, sulama suyu ve elektrik ihtiyacını karşılıyordu. Terör örgütü barajı ele geçirdikten sonra Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine su ve elektrik vermeyi kesti.DEAŞ sonrası Bab ve çevresindeki evlerine dönen siviller ise bu süre içerisindeki karşılaştıkları sorunu, ilçeye tankerlerle taşınan suyu satın alarak aşıyordu. Tarıma elverişli arazilere sahip Bab ilçesinde sulama suyunun kesilmesiyle çiftçiler de büyük zarar gördü. Verimli araziler susuzluktan yok oldu.Suya ulaşmak isteyen çiftçiler yüksek maliyetle yüzlerce metre derinliklerde su aramaya başladı. Bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan tarımsal üretim son buldu. Bölge halkı açlığa mahkûm edildi. Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Münbiç ve Tel Rıfat'a operasyon yapacağının işaretini vermesinin ardından Fırat Kalkanı bölgesinde büyük bir sevinç yaşandı.Olası operasyonun Suriye'nin kuzeyine hayat vereceğini düşünen Bizaa Yerel Meclis Başkanı Muhammed Mesto, "Münbiç'teki Teşrin Barajı, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde susuzluktan çatlamış tarlalarımıza hayat verecek. Elektrik sıkıntımız son bulacak. Tarım canlanınca insanlar evlerine, işlerine geri dönecek. Tek umudumuz bu gerçekleşecek operasyonda" dedi.Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinin susuzluktan çatlamış bereketli toprakları, bölgede umudu yeniden yeşertecek olan Fırat'tan gelecek suyu bekliyor. El Bablı çiftçi Abdullah El Hasan, "Susuzluk yüzünden çok zarar gördük. Bölgede tarım ve hayvancılık bitti" dedi. Bizaa'da 70 binden fazla kişinin yaşadığını söyleyen Bizaa Yerel Meclisi Su İşleri Müdürü Mühendis Shadi Musa, "Fırat Kalkanı bölgesi ve burada yaşayan milyonlarca kişi on yıllar sonra rahat edecek" dedi.