Putin bu sözlere çok kızacak! Genç başkandan olay yaratacak NATO çıkışı

Finlandiya'nın genç başkanı Sanna Marin'in NATO çıkışı, Rusya ile NATO arasındaki gerginliği yeninden alevlendirdi.
"ÜYELİĞE BAŞVURABİLİRİZ"
Marin yılbaşı konuşması yaparken, her ülkenin kendi güvenlik politikasını belirleme hakkı olduğuna dikkat çekerek, "Gerçmişten ders aldığımızı gösterdik. Manevra hakkımızı kullanacağız. Finlandiya NATO üyeliğine başvurma seçeneceğiniz elinde tutuyor" dedi.
CUMHURBAŞKANI DA BENZER AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI
Nitekim yeni yıl kutlamalarıyla ilgili bir mesaj yayınlayan Sauli Niinisto da, "Bir kez daha belirtiyoruz, Finlandiya'nın manevra alanı ve seçim özgürlüğüyle birlikte kendimiz karar verirsek NATO üyeliğine başvuracağız" demişti.
RUSYA'DAN GÖZDAĞI
Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Finlandiya ve NATO'ya katılmasının "Rus tarafından yeterli bir yanıt gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar olacağını" söylemişti.