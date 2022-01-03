Putin bu sözlere çok kızacak! Genç başkandan olay yaratacak NATO çıkışı

CUMHURBAŞKANI DA BENZER AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Nitekim yeni yıl kutlamalarıyla ilgili bir mesaj yayınlayan Sauli Niinisto da, "Bir kez daha belirtiyoruz, Finlandiya'nın manevra alanı ve seçim özgürlüğüyle birlikte kendimiz karar verirsek NATO üyeliğine başvuracağız" demişti.