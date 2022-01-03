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Giriş Tarihi: 3.1.2022 15:43

Putin bu sözlere çok kızacak! Genç başkandan olay yaratacak NATO çıkışı

Putin bu sözlere çok kızacak! Genç başkandan olay yaratacak NATO çıkışı

Rusya-NATO arasındaki gerilim, Finlandiya lideri Sanna Marin'in yılbaşı mesajı ile yeniden alevlendi. Marin yılbaşı konuşmasında Rusya'ya göndermek yaparak "Finlandiya NATO üyeliğine başvurma seçeneceğini elinde tutuyor" dedi.

Finlandiya'nın genç başkanı Sanna Marin'in NATO çıkışı, Rusya ile NATO arasındaki gerginliği yeninden alevlendirdi.

"ÜYELİĞE BAŞVURABİLİRİZ"
Marin yılbaşı konuşması yaparken, her ülkenin kendi güvenlik politikasını belirleme hakkı olduğuna dikkat çekerek, "Gerçmişten ders aldığımızı gösterdik. Manevra hakkımızı kullanacağız. Finlandiya NATO üyeliğine başvurma seçeneceğiniz elinde tutuyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI DA BENZER AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Nitekim yeni yıl kutlamalarıyla ilgili bir mesaj yayınlayan Sauli Niinisto da, "Bir kez daha belirtiyoruz, Finlandiya'nın manevra alanı ve seçim özgürlüğüyle birlikte kendimiz karar verirsek NATO üyeliğine başvuracağız" demişti.

RUSYA'DAN GÖZDAĞI

Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Finlandiya ve NATO'ya katılmasının "Rus tarafından yeterli bir yanıt gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar olacağını" söylemişti.

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Putin bu sözlere çok kızacak! Genç başkandan olay yaratacak NATO çıkışı
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