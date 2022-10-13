Putin talimatı verdi! Açıklamayı Gazprom yaptı: Türkiye ile TürkAkım müzakerelerine başlıyoruz

Rusya devlet televizyonu Kanal 1'e konuşan Miller, "Türk tarafı büyük ilgi gösterdi. Biz de Türkiye Enerji Bakanı olmak üzere Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve şartları konusunda masaya oturacağız" ifadelerini kullandı.
Miller, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sınırda, tüketici ülkelerin pazarlarına gaz arzı için bir fiyat göstergesi haline gelebilecek bir ticaret platformu içerecek gaz dağıtım merkezi oluşturmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.
PUTİN ASTANA'DA DUYURMUŞTU: TÜRKİYE MERKEZ HALİNE GELECEK
Başkan Erdoğan ile Astana'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Türk Akım Boru Hattı'na yönelik sabotaj gerçekleştirildiğini bildirdi.
Putin, "Türk Akım'da sabotaj yapmayı planlıyorlardı ama önledik. Başarılı bir biçimde çalışmaya devam ediyor. Dün, Rusya Enerji Haftası çerçevesinde Türkiye Enerji Bakanı ve BOTAŞ Genel Müdürü ile müzakereler yaptıktan sonra Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme hedefini belirledik." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKKUYU AÇIKLAMASI
"Bu süreç içinde Akkuyu çok çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştuk. Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu, tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Bu konularda Türkiye-Rusya iş birliği, tabii Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop, o da bir yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada çok çok farklı olacaktır."