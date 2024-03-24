Putin’den sert tepki: Kısasa kısas

Rusya'nın başkenti Moskova'da önceki akşam yaşanan terör saldırısı dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası kamuoyu İsrail'in Gazze'deki soykırımına kilitlenmişken ve Rusya'nın Ukrayna'da ilerlemeye başladığı bir dönemde Moskova son yılların en kanlı terör saldırısıyla sarsıldı. Saldırı sonrası gözlerin çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sert açıklamalarda bulundu. "Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık" diyen Putin, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" ifadelerini kullandı. Putin, "İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı" dedi. Toplam 11 kişinin gözaltına alındığını bildiren Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisi ve diğer kolluk kuvvetlerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Putin, "24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ediyorum" dedi.Crocus Belediye Binası'ndaki konser salonundaki katliama dair yeni detaylar ortaya çıktı.Can kaybı 133'e yükseldi. 120'den fazla kişi yaralandı.Moskova'da havalimanlarında güvenlik artırıldı. Halka açık etkinlikler iptal edildi.Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.Saldırganların DEAŞ'ın Horasan yapılanmasından olabileceği düşünülüyor.Ancak İngiliz Guardian Gazetesi saldırıyı DEAŞ'ın üstlenmesine rağmen Rusya'nın Ukrayna'yı işaret etmesine dikkat çekti.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 11 kişinin yakalandığını, 4'ünün saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğunu bildirdi. Saldırganların yakalandığı araçta çok sayıda tüfek ele geçirildi. Araçta Tacikistan vatandaşlarına ait pasaportlar bulundu.FSB, saldırganların Rusya-Ukrayna sınırını geçmeye çalışırken yakalandığını belirtti.FSB, faillerin Ukrayna'da bağlantıları olduğunun tespit edildiğini açıkladı.Bryansk bölgesinde yakalanan saldırganlar Moskova'ya getirildi.Ukrayna, saldırıda yer aldıkları yönündeki suçlamaları reddettiklerini açıklamıştı.Moskova'yı kana bulayan terör saldırısına dünyadan tepkiler sürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'daki konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı ve şunları söyledi: "Ülkem ve milletim adına, Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör, kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun, kabul edilemez. Terörün kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını milletçe, devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör saldırısını şiddetle kınadı.Dünya Müslüman Âlimler Birliği: Moskova'daki terör saldırısının İslam'la alakası yok.İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, saldırıyı kınayarak "Hiçbir şey böyle korkunç bir şiddeti meşru gösteremez" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi. Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle taziye dileklerini ileten Erdoğan, Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın, Batı'nın eliyle 10 yıldır Avrupa'da terörizmin yayılmasının merkezi haline dönüştüğünü savundu. Zaharova "Bu eli kanlı p.çlerin Ukrayna'da saklanmayı planladıklarını biliyoruz" dedi. Zaharova, saldırıyı DEAŞ ile ilişkilendiren ABD'nin bu tavrının unutulmaması gerektiğini dile getirdi. ABD'li Wall Street Journal Gazetesi ise Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin 7 Mart'ta şifreli bir mesaj ile vatandaşlarını konser mekânlarından uzak durmaları konusunda uyardığına dikkat çekti.Russia Today başyazarı Margarita Simonyan tarafından yayınlanan bir videoda Moskova'daki saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen teröristlerden birinin konuşması yer aldı. Gözaltına alındığı iddia edilen kişi konuşmasında insanları öldürmesi için kendisine yarım milyon ruble teklif edildiğini söyledi.