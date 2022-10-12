Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışının büyük bölümünü sağladığı Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki gazı kesmesinin ardından Avrupa doğalgaz fiyatlarında büyük sıçrayış yaşandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini ifade edilmişti.
"RUSYA ENERJİ SEVKİYATINA HAZIR"
Avrupa ülkelerinde enerji krizi nedeniyle çeşitli tedbirler alınırken kış mevsiminin yaklaşmasıyla liderler kara kara düşünmeye başladı. Gündemden düşmeyen konuyla ilgili Rus lider Putin'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Çözüm için Türkiye'yi işaret eden Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, Kuzey Akım 2 üzerinden kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Bu hamleler gaz arzının coğrafyasını genişletecek." dedi.
AVRUPA'YI TÜRKİYE Mİ ISITACAK?
Putin'in doğalgazda Türkiye formülünü değerlendiren, TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener; Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı noktasında iki büyük önemli uzun vadeli güzergah planı var; Bunlardan bir tanesi 'Kuzey Akım' diğeri ise 'Türk Akım'ı…Rusya, Avrupa'yı bu boru hatları üzerinden beslemeyi planlıyor.
"RUSYA KUZEY-HATTI PLANLARINDAN GERİ ADIM ATIYOR"
Avrupa ile yaşanan kriz, diğer taraftan Kuzey Akım 2 boru hatlarına yapılan saldırı ve sabotajlar ve Rusya'nın kendi boru hatlarını incelemesine izin verilmemesi sonrası Putin, ihracat politikaları noktasında, artık batı ya da Kuzey hattı olarak ifade edilen; 'Nord Stream 2' hattı dahilindeki planlarından geri adım atıyor gibi izlenim oluşuyor.
İşte TESPAM başkanı Oğuzhan Akyener'in açıklamalarının tamamı:
Putin'in doğalgaz formülü ne anlama geliyor? Türkiye doğalgaz merkezi mi olacak? | Video