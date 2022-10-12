Putin’in doğalgaz formülü ne anlama geliyor? Türkiye doğalgaz merkezi mi olacak?

"RUSYA ENERJİ SEVKİYATINA HAZIR"

Avrupa ülkelerinde enerji krizi nedeniyle çeşitli tedbirler alınırken kış mevsiminin yaklaşmasıyla liderler kara kara düşünmeye başladı. Gündemden düşmeyen konuyla ilgili Rus lider Putin'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Çözüm için Türkiye'yi işaret eden Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, Kuzey Akım 2 üzerinden kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Bu hamleler gaz arzının coğrafyasını genişletecek." dedi.