Rus basını duyurdu! Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Zaporijya Nükleer Santrali’nde...

Son dakika... Rus basınına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili "objektiflik" beklediklerini söyledi.
LAVROV'DAN AÇIKLAMA
Lavrov, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
UAEA heyetinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne gittiğine dikkati çeken Lavrov, "UAEA'den objektiflik bekliyoruz. Geriye kalanı, ziyaretin hazırlığı ve bu ziyareti zorlaştırma girişimleriyle ilgiliydi. Bazıları, UAEA'nın objektif sonuçlara varmasını istemiyor." dedi.
Moldova sınırlarında bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine de değinen Lavrov, şöyle konuştu:
"Bu bölgede, barış güçlerimiz ve Kobasna köyündeki Avrupa'nın en büyük cephanesini koruyan askeri birliklerimiz bulunuyor. Güney Osetya'da olduğu gibi bu askerlerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir eylem, uluslararası hukuk doğrultusunda Rusya'ya saldırı olarak kabul edilecek. Herkesin bunu anlaması gerekiyor."