Rusya ile 5 dosya masada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasındaki dörtlü zirveye dair, "Moskova'da her ülke tutumunu dile getirdi. Sürecin devamına inanıyoruz. Bir-iki toplantıda tüm meselelerin halledilmeyeceğini biliyoruz" dedi. Lavrov da bundan sonraki aşamada 4 ülke dışişleri bakanın Moskova'da bir araya gelmesinin planlandığını, tarihler üzerinde çalışıldığını kaydetti.Bakan Çavuşoğlu, tahıl koridoruna anlaşmasıyla ilgili "Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Dünya gıda krizinin azaltılması bakımından da önem arz ediyor. Engellerin kalkması için BM ile temas halindeyiz. Azerbaycan İle Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını arzu ediyoruz" dedi.Lavrov, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin, "Bu santralin inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir. 27 Nisan'da santralin birinci bloğuna artık nükleer enerjiyi sevk etmiş olacağız" dedi. Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi konusunda Lavrov, "Liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulmasıyla ilgili bir karar aldı, ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anladık" dedi. Lavrov, Ukrayna savaşıyla ilgili "Hiçbir zaman diyalogdan kaçmıyoruz" dedi.Bakan Çavuşoğlu, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerektiği çağrısında bulunarak, "Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir her zaman ve bu konularda bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz" dedi.